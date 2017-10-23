"ARKADAŞLARIMIZI NİYE KADRO DIŞI BIRAKALIM?"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un güçlükleri aşmış bir takım olduğunu söyledi.

Çalımbay, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deplasmanda oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini belirten Çalımbay, "Sonuç iyi değildi ama maç içerisinde yaşadığımız şanssızlıklar da vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarı iyi bir futbol ortaya koyduk. Oyuncular iyi mücadele etti." dedi.

Sakatlıklardan dolayı biraz sıkıntılarının bulunduğunu ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bunu en kısa sürede toparlayacağız. Bizim için de tabii ki zor. Geldikten 2 gün sonra hemen maç oynadık. Tek sıkıntım sakat oyuncuların bir an önce takıma dönmesi. Onlar da dönerse 1-2 hafta içerisinde gerçek gücümüzü göstereceğiz. Burak en az 3 hafta yok. Kucka'nın bir an önce dönmesini istiyoruz, çok ihtiyacımız var ama onun da Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük. Belki Hubocan'ın oynama durumu olabilir. Bizim için şu anda en önemli şey çarşamba günü oynayacağımız kupa maçı. Eksiklerimiz ve cezalı oyuncularımız var. Görmediğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız. Çorum'dan galibiyetle dönmemiz gerekiyor."

- "Kadro dışı yok"

Kadro dışı haberleriyle ilgili de konuşan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kadro dışı yok. Arkadaşlarımızı niye kadro dışı bırakalım? Volkan antrenmanda dizi ağırdı, izin istedi ve kendisine izin verdik. Bu tür haberlere çok üzüldük. Asılsız haberler çıktığı zaman üzülüyorum. Bunlara gerek yok. Biz her şeye açığız. Volkan ya da başka bir arkadaşımızın kadro dışı kalması gibi bir durum olmadı. Başkanımızla böyle bir konuşma gerçekleşmedi. Başkanımızla konuşuyoruz ama konuştuğumuz şeyler takımın sorunları, ileride neler yapacağımızla ilgili. Şu anda burada sıkıntılı bir süreç var ama bunu atlatmalıyız. Bir galibiyet alarak işimize devam etmek istiyoruz."

Çalımbay, Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu aşabileceğini vurgulayarak, "Taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftar zaten kötü gün dostudur. Böyle kritik dönemlerde çok takım aldım. Sakin olmak gerekiyor. Belki hepimizden daha çok futbolcular üzülüyor. Bir an önce düzlüğe çıkmak ve yolumuza bakmak istiyoruz. Birlik beraberlik içerisinde olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. Trabzonspor böyle güçlükleri aşmış bir takım." ifadelerini kullandı.