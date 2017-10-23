Nuri Şahin'den gençlere tavsiyeler
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NURİ ŞAHİN'DEN GENÇLERE TAVSİYELER

Nuri Şahin'den gençlere tavsiyeler

Borussia Dortmund'un başarılı oyuncusu Nuri Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden genç sporcularda tavsiyelerde bulundu. 

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Borussia Dortmund'un başarılı oyuncusu Nuri Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden genç sporcularda tavsiyelerde bulundu. 

Kendisine sürekli sorular sorulduğunu belirten A Milli oyuncu yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Genç sporcu kardeşlerim sosyal medyada ara ara “Nuri abi bize nasıl tavsiyeler verirsin?” diye soruyor. Aklıma gelenleri paylaşmak isterim... Hayatta bizi başarılı yapacak tek şey çok çalışmaktır. Ben çok çalışmanın sihrine inanırım. O yüzden ilk tavsiyem hep budur. Çok çalışın... Yaptığınız sporun tüm detaylarına hakim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini, beslenmeyi... Ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız. Saha dışında da hobileriniz olsun. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. Edebiyat, sinema, felsefe, müzik... İlgi, vizyonu getirir. Yaptığınız işten zevk alın. Başarıyı değil, mutluluğu arayın. Severek yaparsanız ve çok çalışırsanız zaten başarılı olursunuz.

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