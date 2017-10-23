Trabzonspor'da 4 eksik
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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Tomas Hubocan ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay bir süre kaptan Onur Recep Kıvrak ile sohbet etti.

Bordo-mavili futbocular, antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yaptı, idmanın son bölümde ise yarım sahada taktik maç oynandı.

Bu arada Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile diğer kurul temsilcileri de antrenmanı izleyerek, teknik direktör Rıza Çalımbay'a başarılar diledi.

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