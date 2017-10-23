İtalya'daki maratonda sıra dışı hata!
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İTALYA'DAKİ MARATONDA SIRA DIŞI HATA!

İtalya'daki maratonda sıra dışı hata!

İtalya'daki bir maratonda sıradışı bir hata yaşandı. Rehber yolu karıştırınca, atletler kayboldu. Parkurdan çıkan atletler, otoyolda araçların arasına daldı.

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İtalya'daki bir maratonda sıradışı bir hata yaşandı. Rehber yolu karıştırınca, atletler kayboldu. Parkurdan çıkan atletler, otoyolda araçların arasına daldı. 22 yaşındaki İtalyan atlet yanlış yola sapmayarak yarışı birinci bitirdiğinde diğer atletlerin daha çok yolu vardı. 

42 kilometrelik parkuru, 2 saat 12 dakikada tamamladı. 22 yaşındaki Eyob Faniel 32. Venedik Maratonu'nun galibi oldu. Ancak onu birinciliğe götüren sadece hızı olmadı. Rakiplerinin başına gelen sıradışı olay, Faniel'in de zaman kazanmasını sağladı.

Afrikalı 7 atlet, yarışı önde götürüyordu. Ne olduysa, 30'uncu kilometreden sonra oldu. Rehberlik yapanlar yanlış yola saptı. Parkurdan çıkan atletler, otoyolda araçların arasına daldı.

Sporcular birkaç yüz metre bu şekilde koştu. Öndeki atletlerin kaybettikleri bu zaman, İtalyan Atlet Eyob Faniel'e yaradı. Parkurda tek başına koşan Faniel, bitiş çizgisine ulaştığında rakiplerinin daha çok yolu vardı.

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