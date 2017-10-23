1461 Trabzon, Tekelioğlu ile anlaştı
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1461 TRABZON, TEKELİOĞLU İLE ANLAŞTI

1461 Trabzon, Tekelioğlu ile anlaştı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile prensipte anlaştığı bildirildi.

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TFF 3. Lig'de mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile prensipte anlaştığı bildirildi.

Bordo-mavi-beyazlıların yarın (24.10.2017) Tekelioğlu ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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