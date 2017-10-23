Bakan Aşkın Bak, müfettiş görevlendirdi
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BAKAN AŞKIN BAK, MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Bakan Aşkın Bak, müfettiş görevlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.
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