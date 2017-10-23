Kerim Frei, eski takımına golünü attı
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KERİM FREİ, ESKİ TAKIMINA GOLÜNÜ ATTI

Kerim Frei, eski takımına golünü attı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak, rakibiyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak, rakibiyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Medipol Başakşehir'de, Kerim Frei mücadelenin 65. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Kerim, mücadelenin 89. dakikasında takımını öne geçiren golü attı.

Kerim Frei, ligde Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da gol atmayı başardı.

2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Kerim Frei, geçtiğimiz sezonun ortasında İngiliz ekibi Birmingham'a transfer olmuş, sezon sonunda da Medipol Başakşehir'in kadrosuna dahil edilmilşti.
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