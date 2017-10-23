Volkan 10 yıl sonra yedek
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VOLKAN 10 YIL SONRA YEDEK

Volkan 10 yıl sonra yedek

Derbide Fenerbahçe kalesi, yıllar sonra yabancı bir isme emanet edildi.

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Derbide Fenerbahçe kalesi, yıllar sonra yabancı bir isme emanet edildi.

Etkili performansıyla formayı kapan Carlos Kameni, 26 yıl sonra ligdeki bir Galatasaray derbisinde, sarı lacivertlilerin kalesini koruyan ilk yabancı kaleci oldu.

En son 1990-1991 sezonundaki Galatasaray derbisinde kalede Almanların efsane ismi Toni Schumacher yer almıştı. Galatasaray karşılaşmalarında yerli kalecileri tercih eden sarı lacivertli ekipte Fabiano Ribeiro, 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında forma giymişti.

Fenerbahçe kalesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Volkan Demirel'in 10 yıl sonra Galatasaray derbisinde kulübede yer almasıydı. Tecrübeli kaleci, en son sarı lacivertlilerin 100'üncü yılında Ali Sami Yen’deki müsabakaya yedek başlamıştı. 

Bu maçta kaleyi Serdar Kulbilge korumuştu.  

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