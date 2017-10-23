İşte Türkiye-Arnavutluk maçının stadı!
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İŞTE TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇININ STADI!

İşte Türkiye-Arnavutluk maçının stadı!

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşma Antalya'da yapılacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşma Antalya'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki hazırlık müsabakası Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Milli takım, bu maçla Antalya Stadı'nda altıncı kez sahaya çıkmış olacak. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, ay-yıldızlı ekibe 2-1 kazanılan İsveç, 1-0 galip gelinen Karadağ, golsüz berabere kalınan Rusya, 2-0 kazanılan Kosova ve yine 2-0 kazanılan Finlandiya maçlarında ev sahipliği yapmıştı.

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