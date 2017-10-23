SUMUDİCA: "SPONTANE BİR KİŞİLİGE SAHİBİM"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Atiker Konyaspor maçında yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ı ayağına bastığı için özür dilemek amacıyla öptüğünü belirterek, "Arkamı döndüm ve ayağına bastım, sonra özür dilemek için öptüm, tamemen refleks." dedi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, Atiker Konyaspor karşısında zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Ligde 9. hafta sonunda iyi bir yerde bulunduklarını fakat henüz ligin başında olduklarını aktaran Sumudica, "Bu hafta önemli iki maçımız var. Takımımla konuştum, geçen maçı unutmalarını söyledim. Yeşil Bursa'ya karşı kazanıp turu geçmeyi istiyoruz. Daha sonra da Fenerbahçe'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor maçında yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ı öpmesinin hatırlatılması üzerine Sumudica, şöyle konuştu:

"Spontane bir kişilige sahibim. O an ne hissettiysem onu yaşamak istiyorum. Arkamı döndüm ve ayağına bastım, sonra özür dilemek için öptüm, tamamen refleks. Gerçekten ayağına bastığım dolayı özür için yaptım. Başka hiç kötü bir şey yapmadım. Yanlış anlaşılmasın benim de tercihim kadınlar. Sadece saygımı göstermek istedim. Maçtan sonra soyunma odalarına gittim, tekrar özür diledim, sadece anlık bir şeydi. Benim hakemlerle hiçbir sıkıntım yok, iyi maç yönettiklerini düşünüyorum. Ülkem Romanya'da hakemlerle ilgili büyük sıkıntılarımız var. Bunu söylerken utanmıyorum da. Türkiye'deki hakem yönetimleri, hakem kalitesi Romanya'dakinden çok çok fazla. Bazen hata yapabilirler, insanız sonuçta. Hakemleri gerçekten buradan tebrik ediyorum."

- "Kaybedeceğini düşünen İstanbul'a gelemez"

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, Fenerbahçe karşısında İstanbul'a puan almak için gideceklerini kaydetti.

Fenerbahçe karşısında kaybedecek hi·çbi·r şeyleri olmadığını, sahaya çıkıp futbollarını oynayacaklarını aktaran Sumudica, "Oraya gi·di·p futbolumuzu oynayacağız mücadelemizi edecegiz. Eğer mümkünse puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Eğer oyuncularımdan biri maçı oynamadan kaybettiğini ya da kaybedeceğini düşünüyorsa, Kayseri'ye ya da Kapadokya'ya gezmeye gitsin, İstanbul'a bizimle gelemez. Eğer böyle düşüneceklerse bizimle beraber yola çıkamazlar." değerlendirmesinde bulundu.