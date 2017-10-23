CAVCAV: “GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR''

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son haftalarda maruz kaldıkları hakem hatalarına değinen Cavcav, “hakemlerimizden biraz daha dikkat ve özen istiyoruz” dedi. Ayrıca taraftarlara da çağrıda bulunan Murat Cavcav , camiaya “güzel günler bizi bekliyor” mesajı yolladı.

"Bilindiği gibi bu sezon onursal başkanımız İlhan Cavcav’ın adının verilmesi nedeniyle bizim üzerine titrediğimiz, her sezondan daha ayrı tuttuğumuz bir sezon. Centilmen kimliğimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bu sezon buna daha fazla özen gösteriyoruz. Ama yapılan yanlışlar varsa da bunu dile getirmek bizim centilmen Gençlerbirliği taraftarına borcumuzdur.

Ligde birbirinden güzel maçlar oynanıyor, birbirinden coşkulu doksan dakikalar izliyoruz. İlhan Cavcav Sezonu’na yakışır bir sezon geçiyor. İyi bir başlangıç yapamasak da haftalar ilerledikçe oyuncularımız sahaya kalitelerini yansıtmaya başladı. Bu hafta Akhisarspor ile izleyenleri memnun eden güzel bir maç oynadık. 3-1 öne geçtik, fark artabilir, kazanabilirdik ama futbol bu. İstediğimiz gibi olmadı ve bir puanla evimize döndük. Penaltıların doğru olduğunu hocamız Mesut Bakkal da dile getirdi. Centilmen ve sportmen Gençlerbirliği kimliği de bunu gerektirir. Doğruya doğru demek görevimiz. Ancak hocamızın da veryansın ettiği şeyler var ki bunlara da katılmamak elde değil. Maçta takdir haklarının rakipten yana kullanılması oyunumuzu bozan esas unsur oldu. Çalınan faullerdeki dengesizlikler aslında skoru belirledi. Hakemlerin taraftarın etkisinde kalması ilk kez şahit olduğumuz bir şey değil ama üst üste bize denk gelmesi bizleri üzdü. Kritik faullerle istemsiz şekilde oyunu ileriye taşımak yerine geride kabul etmemiz sağlandı. Bunu sağlayan yegane unsur bu olmasa da en önemlisi demekte sakınca görmüyorum. Hakemlerimiz yedek kulübelerinin , ev sahibi tribünlerin etkisinde kalmamalı.

Göztepe’nin taraftarıyla, yıllar sonra Süper Lig’de ilk buluştuğu maçta konukları bizdik. Taraftarın coşkusu ve özlemi tribünlere bariz bir şekilde yansımış ve dolu tribünler önünde oynamıştık. Bu maçta da bir nizami golümüz sayılmazken yediğimiz üç golden biri ofsayt biri de taç çizgisi dışından oyuna dahil edilmiş toptan gelmişti. Ardından Alanyaspor maçında, skor 3-1 iken oyuncumuza atılan dirsek sonucunda rakibe kırmızı kart verildi ancak penaltı noktası gösterilmedi. Topun oyun dışında olduğu söylense de görüntüler tam tersini söylüyordu. Skorun 3-2’ye gelmesi oyunun gidişatını tamamen değiştirebilirdi. Bunu en iyi bizden bir hafta önce Trabzonspor’u 3-0 geriden gelerek yenen Alanyaspor takımı ve seyircisi biliyordu.

Bu tabloya baktığımızda son üç deplasmanımızda hakemlerin sonuç üzerindeki etkisini görüyoruz. Hakemlerin art niyetli olduğunu asla söyleyemeyiz. Onursal başkanımızın adının verildiği böylesine bir sezonda hakemlerimizi böylesine bir tartışmaya çekmek istediğimiz son şey olacaktır. Tek isteğimiz biraz daha dikkat, biraz daha özen. Ve bu oyunun biraz daha adil oynanması. Yapılan hatalar ve yaşadıklarımız sadece bizim dile getirdiğimiz şeyler değil. Taraflı tarafsız herkesin bize hak verdiği noktalar. Gençlerbirliği bu ligin cumhuriyetle yaşıt önemli camialarından biri, bu kadar kolay yapılan hatalar tüm camiamızı üzüyor. Bizler yöneticiler olarak, teknik direktörümüz ve futbolcularımız nasıl ki hatalarından dersler çıkarıyorsa hakemlerimiz de hatalarından dersler çıkarabilmeli. Türk futbolunu ancak doğru bir özeleştiri ile ileriye taşıyabiliriz.

“Güzel günler bizi bekliyor”

İsmimizde yer alan “birlik” kelimesini ben çok önemsiyorum. Biliyorum ki bu kulüp en zor zamanlarını birlik olarak atlattı. Bugüne baktığımda da camiamızın birlik ve bütünlüğü yavaş yavaş skorlara da yansımaya başladı. Beşiktaş’ı böyle bir birlik ruhuyla yendik. Akhisar’da futbolcularımız o birliği saha içinde yine gösterdiler. Camiamız artık tek bir vücut oldu ve Gençlerbirliği’ni en iyi yerlerde görmek için herkes elinden geleni yapıyor. Teknik ekibimizle, futbolcularımızla, taraftarımızla ve tüm camiamızla zorlu günlerden güzel günlere adım atacağız.