Ankara, Alt Yapıdan 'Güçlü' Geliyor!
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ANKARA, ALT YAPIDAN 'GÜÇLÜ' GELİYOR!

Ankara, Alt Yapıdan 'Güçlü' Geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Gelişim Elit Lig’inde mücadele eden alt yapı takımlarımız haftayı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladılar.

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Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Gelişim Elit Lig’inde mücadele eden alt yapı takımlarımız haftayı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladılar.

U21 |  Ligin 9. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan U21 takımımız, rakibini 2-0 mağlup etti.

U19 | Ligin 7. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan U19  takımımız, rakibine 5-2 mağlup oldu.

U17 | Ligin 7. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan U17 takımımız, rakibini 4-1 mağlup etti.

U16 | Ligin 5. haftasında Kayserispor’u ağrılayan U16 takımımız, rakibini 2-0 mağlup etti.

U15 | Ligin 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan U15 takımımız, rakibini 3-1 mağlup etti.

U14 | Ligin 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan U14 takımımız, rakibini 2-1 mağlup etti.

 
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