ANKARA, ALT YAPIDAN 'GÜÇLÜ' GELİYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Gelişim Elit Lig’inde mücadele eden alt yapı takımlarımız haftayı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladılar.
U21 | Ligin 9. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan U21 takımımız, rakibini 2-0 mağlup etti.
U19 | Ligin 7. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan U19 takımımız, rakibine 5-2 mağlup oldu.
U17 | Ligin 7. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan U17 takımımız, rakibini 4-1 mağlup etti.
U16 | Ligin 5. haftasında Kayserispor’u ağrılayan U16 takımımız, rakibini 2-0 mağlup etti.
U15 | Ligin 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan U15 takımımız, rakibini 3-1 mağlup etti.
U14 | Ligin 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan U14 takımımız, rakibini 2-1 mağlup etti.