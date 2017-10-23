GENÇLERBİRLİĞİ, GÖZÜNÜ KUPAYA DİKTİ!

25 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında 19 Mayıs Stadı'nda Tuzlaspor'u konuk edeceğimiz maçın bilet fiyatları açıklandı.

Bu maçta kombine bilet sahibi taraftarlarımız, kombine biletleriyle maçı ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca prosedür gereği Tuzlaspor'a ayrılan bölümde Passolig (E-Bilet) kart sahibi olma şartı aranmazken, Gençlerbirliği'ne ayrılan alanlarda Passolig kartı ile giriş sağlanacak. Gençlerbirliği tribünlerine ayrılan bölümlerde Maraton tribün 5 lira artı hizmet bedeli, kapalı tribün 7.5 lira artı hizmet bedeliyle satışa sunulacaktır.

Gençlik Parkı tarafında yer alan kale arkası tribünlerine kombine bilet sahibi taraftarlarımız girebilecek ancak bu bölümde ayrıca bir bilet satışı olmayacaktır. Misafir tribüne ayrılan saatli kale arkası ise yine 5 lira artı hizmet bedeli ile satışa sunulacaktır.

Ligde yapılan son Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen, Karadağlı orta saha Aleksander Scekic kart cezasını bu maçta çekecek ve ligde hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor maçında teknik direktör Mesut Bakkal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecektir.