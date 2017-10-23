MOR MENEKŞELER ÇIKIŞ PEŞİNDE!

Haftayı Pendikspor galibiyeti ile kapatan Hacettepe'de teknik direktör Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu

"Pendikspor karşısında mücadelemizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda galibiyeti daha çok isteyen bizdik. Oyundan hiç kopmadık. Maçın son bölümünde beraberlik golünü yemiş olsak bile düşmedik ve son dakikada golü bularak galibiyeti alan taraf olduk. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Onlara her zaman inandım. Genç , dinamik , pırıl pırıl bu futbolcularla başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Hacettepe onlarla çok daha güzel yerlere gelecektir. Hacettepe olarak da onlar bizim Türk futboluna armağanımız olacak. Artık bizim için çıkış zamanı geldi. Zorlu bir deplasman maçına çıkacağız Gümüşhanespor ile ancak korkumuz yok. Biz tüm takımlarla kora kor oynayacak kalitede bir takımız.

Bu galibiyeti her zaman yanımızda olan Başkanımız Arif Ölmez’e, yönetim kurulumuza ve tüm camiamıza armağan ediyoruz.