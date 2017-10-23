ETİMESGUT BELEDİYESPOR ANTALYASPOR'U BEKLİYOR

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, Süper Lig takımlarından Antalyaspor'la Türkiye Kupası 4. turunda karşılaşacak. Maç, yarın(Salı) Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda saat 14:30'da oynanacak. Kupaya 3. turdan katılan ve Muğlaspor'u eleyerek 4. tura yükselen başkent ekibi, Antalyaspor'u da yenip 5. tura adını yazdırmak istiyor. Etimesgut 11 puanla 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. sırada yer alırken, Antalyaspor, süper ligde 9 puanla 12. sırada bulunuyor. 2015 2016 sezonunda tarihinde ilk kez gruplara kalan Etimesgut Belediyespor, Konyaspor, Kayserispor ve İnegölspor'la aynı grupta yer almıştı

TARAFTARA DAVET

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, süper lig ekiplerinden Antalyaspor'u Etimesgut'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, "Kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Antalyaspor'la Türkiye Kupası 4. turunda karşılaşacağız. Amacımız güzel bir oyun ortaya koyarak maçtan galip gelmek ve bir üst tura yükselmektir. Centilmence güzel bir maç olacağına inanıyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Tüm taraftarlarımızı da maça davet ediyorum" dedi.

ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Kulüp Başkan Hasan Kartal da ligde Keçiörengücü'nü yenerek ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışı kupada da devam ettirmek istediklerini söyledi. Kartal, takımın daha önce de kupada grupları kaldığını hatırlatarak, "hem ligde hem de kupada gidebildiğimiz yere tadar başarıyla gitmek istiyoruz" dedi.