HALKBANK, SERAMİKSAN SINAVINDA!

Vestel Venüs Sultanlar Liginde üçüncü hafta karşılaşmaları yarın (24 Ekim, Salı) oynanacak. Halkbank Kadın takımı, üçüncü maçında Seramiksan’la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak. Maçın hakemleri Aysim Erginay ve Meryem Pelenk Tekol.

Zorlu mücadele öncesinde oynadığı iki maçı da kazanan Seramiksan 5, iki şampiyonluk adayı ile yaptığı karşılaşmaları kaybeden Halkbank 10.sırada yer alıyor.

İki takımın etkili silahları, takımlarının en fazla sayı kazandıran oyuncuları Wilma Salas (25) ve Meryem Boz (48).

Galibiyet istiyoruz

Halkbank Kadın Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, ilk iki hafta şampiyon adayları ile oynadıklarını hatırlatarak, “Çok güçlü takımlara karşı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı. Bundan sonra galibiyet serisi yapmak arzusundayız. Bu maç bizim için bir başlangıç olacak. Ankara seyircisinin desteği ile ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için gücümüz var” diye konuştu.