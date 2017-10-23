Esnafspor, Yenidoğan karşısında farklı galibiyet elde etti. Ankara 1. Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Esnafspor, 19 Mayıs 2 Nolu Yan Saha'da oynanan karşılaşmada genç bir ekipten oluşan rakibi Yenidoğan Nehirspor'u 11-0'lık skorla mağlup etti.

Foto Albümü Esnafspor'dan Gol Şov! 11-0 4 FOTO

Esnafspor’a 11-0’lık galibiyeti getiren golleri; 2, 23, 27 ve 51’de Hacı Bahadır, 15. dakikada penaltıdan Emrah Fındık, 33. dakikada İhsan Bulut, 41. dakikada Celal Akkan, 61. dakikada Emre Aytemur, 74. dakikada penaltıdan İzzet Suat Yılmaz ile 47 ve 90’da Aykut Cerit kaydetti.

Esnafspor Genel Kaptanı Erol Gürbüz alınan farklı galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları kutlayarak, “İyi bir ekibiz. Güzel bir galibiyet elde ettik. Her maçımıza kazanma arzusu ile çıkıyoruz. Henüz 4 maç oynadık. Önümüzde uzun bir maraton, grubumuzda ise güçlü takımlar var. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yaparak emin adımlarla ilerlemek, seri galibiyetler yakalayıp yolumuza devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Metin Bostanoğlu yönetiminde Esnafspor sahada şu 11 ile yer aldı: Hidayet Özdemir, Aykut Cerit, Hacı Bahadır (Dk. 59 Nizam Aktaş), Celal Akkan, Gürbüz Altaş, İhsan Bulut (Dk. 46 İsmet Enes Şentürk), Yusuf Altınışık, Süleyman Yüksel (Dk. 46 Ahmet Umut Çolak), Emre Aytemur, İzzet Suat Yılmaz, Emrah Fındık.