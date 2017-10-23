PAUL LE GUEN: "GAYET İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Paul Le Guen, "Gayet iyi bir sonuç aldık" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paul Le Guen, Sivasspor'un maç öncesi 12 puanı olduğunu hatırlattı.

Le Guen, "Bu puanlar şans eseri alınmadı, iyi bir takım oldukları için aldılar. Bu çerçevede bakıldığında tatmin edici bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Biz daha iyi olabilirdik. Bazı oyuncuların performansı beklentinin altında kaldı ama ben yine de pozitif tutumumu koruma taraftarıyım." şeklinde konuştu.

Son iki haftada sahadaki dizilişle ilgili yaptığı değişikliğin Ertuğrul Ersoy'un yükselen performansıyla alakalı olduğunu belirten Le Guen, "Ertuğrul yükselişteydi ve şansı hak ettiğini düşünmüştüm. İyi maçlar çıkardı. Sistem önemli bir done ama oyuncularımızın özellikleri bu sistemi kurarken karar verici aşamada çok önemli oluyor." ifadelerini kullandı.