"BİZİM İÇİN SEZON BAŞI KEYİFLİ GEÇMEDİ AMA"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, "Marmaris Rallisi bizim için, sportif anlamda dört dörtlük bir yarış yapacağımızı anlatmak adına önemliydi." dedi.

Yazıcı, Muğla'da sona eren ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) provası niteliği taşıyan Marmaris Rallisi'nin ardından yaptığı açıklamada, çok heyecanlı bir yarışı geride bıraktıklarını söyledi.

Serkan Yazıcı, Türkiye'nin WRC organizasyonunu alması yolunda nihai kararı vermek üzere, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin Marmaris Rallisi'nde incelemede bulunmasıyla ilgili olarak, "Marmaris Rallisi bizim için, sportif anlamda dört dörtlük bir yarış yapacağımızı anlatmak adına önemliydi. FIA yetkililerinin de bize destek olduğunu gördük. Bugün yarın olumlu haberi alırız. Kendi sitelerinden Türkiye ile ilgili 'geri sayım başladı' diye haber yapmışlar, çok mutluluk verici bir şey. WRC, güzel Türkiye'nin doğasını, insanlarımızın misafirperverliğini, sporcularımızın tanıtımını yapmak için müthiş bir fırsat. Çarşamba sabahı haberi alacağız." ifadelerini kullandı.

Marmaris Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisinin kazanmasını "müthiş bir şey" şeklinde değerlendiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Yağız'ın (Avcı) yaşadığı talihsizliğe üzüldüm. Bu sporcuların hepsi benim kardeşim. Hepsi benim elimde büyüdü. Çok emeklerimiz var birbirimizde. Kim kazanırsa kazansın hepsi aynı. Türk pilotları daha iyi olmaya başladı. Ülkemizde otomobil sporlarına biraz daha önem verilirse, sponsorlarımız artarsa bu çocuklar dünyada bizleri çok iyi temsil eder."

Orhan Avcıoğlu ve Burak Çukurova'nın görüşleri

Yarışın birincisi Toksport WRT ekibinin pilotu Orhan Avcıoğlu ise zor bir yarış olduğunu belirterek, "Dün yoldan çıktık, bir dakika kaybetmiştik. Arkasından bu kayıp zamanı telafi ederek en iyi dereceye yükseldik. Yarışı birinci tamamladık. Bütün sezon kovaladığımız Balkan Kupası'nı ülkemize getirdik. Bunun mutluluğu, keyfi içindeyiz. Bizim için sezon başı keyifli geçmedi ama uluslararası arenada aldığımız başarılarla sezonu keyifli bitiriyoruz. Önümüzdeki sene Dünya Ralli Şampiyonası buraya geldiğinde, aracımızın kategorisinde podyum mücadelesi vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris Rallisi'nde 2. sırayı alarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nda birinciliği garantileyen BC Vision Motorsport takımının pilotu Burak Çukurova da şunları kaydetti:

"Bizim için zor yarıştı. Gelecek yılki Dünya Ralli Şampiyonası için iyi antrenman fırsatımız oldu. Rakibimiz Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez'di. Dün ufak bir talihsizlik yaşasak da bugünkü yarışlarımız iyi geçti. Bitime bir etap kala Türkiye şampiyonluğumuzu da ilan ettik. Bize emek veren herkese teşekkür ediyorum. Marmaris seyircisi iyi ki var."