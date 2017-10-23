Konyaspor'da fatura Akçay'a kesildi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

KONYASPOR'DA FATURA AKÇAY'A KESİLDİ!

Konyaspor'da fatura Akçay'a kesildi!

Atiker Konyaspor'da kötü gidişin faturası Mustafa Reşit Akçay'a kesildi. Yeşil beyazlı kulüp deneyimli hoca ile yollarını ayırdı.

466 Okunma

Atiker Konyaspor'da kötü gidişin faturası Mustafa Reşit Akçay'a kesildi. Yeşil beyazlı kulüp deneyimli hoca ile yollarını ayırdı.

Atiker Konyaspor ligde oynanan son maçta Kayserispor'a 2-1 kaybetmişti. Maçın ardından olağanüstü toplanan yönetim kurulu Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek ayrılık kararını kendisine bildirdi.

Deneyimli çalıştırıcı Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Süper Ligde 7 puan ile 17'nci sırada yer alan yeşil beyazlılar Avrupa Ligi'nde 3 puan ile 3'üncü sırada yer alıyor.

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki yeşil beyazlılar Beşiktaş karşısında Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermişti.
Akçay: "Konyaspor, bu sorunların üstesinde gelecektir"
Kayserispor 2 - Atiker Konyaspor 1
Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Rose: "Oynadık ve hak ettiğimize inanıyoruz"
Akçay'dan istifa çağrısı yanıtı: "Anlıyorum"
İşte Atiker Konyaspor'un grubundaki puan durumu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿