KONYASPOR'DA FATURA AKÇAY'A KESİLDİ!

Atiker Konyaspor'da kötü gidişin faturası Mustafa Reşit Akçay'a kesildi. Yeşil beyazlı kulüp deneyimli hoca ile yollarını ayırdı.
Atiker Konyaspor ligde oynanan son maçta Kayserispor'a 2-1 kaybetmişti. Maçın ardından olağanüstü toplanan yönetim kurulu Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek ayrılık kararını kendisine bildirdi.
Deneyimli çalıştırıcı Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Süper Ligde 7 puan ile 17'nci sırada yer alan yeşil beyazlılar Avrupa Ligi'nde 3 puan ile 3'üncü sırada yer alıyor.
Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki yeşil beyazlılar Beşiktaş karşısında Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermişti.