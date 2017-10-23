OBRADOVİC: "İLK BEŞİMİZ ÇOK İYİ OYNADI"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol'u 96-71 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, rakipleri karşısında sadece 2. çeyrekte kötü oynadıklarını ve maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, kim formayı hak ediyorsa onu oynatacağını belirterek, "İlk beşimiz çok iyi oynadı, 3. periyotta ve 4. çeyrekte de iyi oynadık. O periyotlarda sahada olan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kenardan gelen oyuncular atacakları sayıları düşündüler." dedi.

Zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini kaydeden Obradovic, "Önümüzde çok zor bir hafta var. Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray Odeabank ile karşılaşacağız. Hepsine, kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli oyuncu James Nunnally de "Çok iyi maçtı. Geriden gelip maçı kontrol altına aldık. Gaziantep Basketbol çok iyi takım, savunması kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Gaziantep Basketbol Cephesi

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise ikinci yarıda çok kötü oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda daha iyi oynayarak kazandılar. Oyuncularımınmaça konsantre olmaları için çaba gösterdim. Maç içinde kırıldık. Datome'nin oyuna girmesi bizi olumsuz etkiledi."

Gaziantep Basketbol oyuncusu Erden Eryüz de ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "İyi top dağıttık. Fenerbahçe ikinci yarıya çok agresif başladı, karşılık veremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.