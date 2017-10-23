İLDİZ: "OYUNCULARIM VAZGEÇMEDİ"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, TFF 1. Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettikleri maça ilişkin, "Oyuncularım vazgeçmedi ve seyirci desteğiyle, net bir skorla kazandık." dedi.

İldiz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son derece zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını kaydetti.

Taraftarın, takımını iyi şekilde desteklediğini ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor'un konumunu herkes çok iyi biliyor. Taraftara teşekkür ediyorum. Disiplinli oynamamız gerektiğini biliyorduk. Maçın başında istekliydik. Birkaç hata yaptık. Daha sonra istediğimiz gibi oynamaya başladık. Arkadaşlarımız gayretliydi. Golü bulduk. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Oyuncularım vazgeçmedi ve seyirci desteğiyle, net bir skorla kazandık. Üstüne katarak gitmemiz lazım. Her hafta daha iyi oynayacağız. Her maçı puan ve puanlarla geçmeliyiz."

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, en az beraberlik için geldikleri Eskişehir'den puansız döndüklerini dile getirdi.

Her hafta benzer hatalar yaptıklarını anlatan Özköylü, şunları söyledi:

"Eskişehirspor, çok yetenekli oyunculardan kurulu, yediğimiz gollerle bizi cezalandırdılar. Maçı kazanma noktasına getirdiğimiz anda devamını getiremedik. İstediklerimizi yapamadık. Hızlı hücumlar yapmaya çalıştık. İkinci golü bulamadık. Bireysel hatalar ve söylediklerimizin yapılmaması, üzülerek ayrılmamıza neden oldu. Bu takımın teknik direktörü bir şey istiyorsa, oyuncu grubu bunu yapmak zorunda. Bireysel hatalara bir çözüm bulamadık. Üzgünüm. Hedefimiz bu değil."