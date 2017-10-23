Aybaba memnun
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AYBABA MEMNUN

Aybaba memnun

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçta, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçta, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta ilk 10 dakikadan sonra iyi oynadıklarını belirtti.

Gol pozisyonları bulduklarını ifade eden Aybaba, şöyle konuştu:

"Böyle maçlar dengeli maçlar. Rakip de iyi bir takım. Yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeniz lazım. Çevirseydik avantaj yakalayabilirdik, olmadı. İkinci yarı tamamen denk mücadeleyle geçti. Biz de kazanabilirdik, rakibin de kaçırdığı pozisyonlar var. Oyuncularımın mücadelesinden, iştahından çok memunum."

Aybaba, taraftarların ilgisinin her geçen maç arttığını, daha fazla seyirciyi tribüne çekmek için gelecek haftalarda daha iyi, kaliteli ve skora yönelik oynamaları gerektiğini ifade etti.
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