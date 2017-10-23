MİLAN GALİBİYETE HASRET!

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. hafta maçında Milan evinde Genoa ile golsüz berabere kaldı. İlk 11'de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu 29. dakikadaki zorunlu değişiklik nedeniyle oyundan alındı.

Ligde son 3 haftayı puansız geçerek şampiyonluk umuduyla girdiği ligde arka sıralara düşen Milan, bu kayıplarını telafi etmek için çıktığı Genoa maçında da aradığını bulamadı.

Konuk ettiği Genoa karşısında 0-0'lık eşitliği bozamayan Milan, sahadan bir puanla ayrıldı ve bu sezonki ilk beraberliğini aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Milan, 13 puanla 11. sırada kaldı.

Milan-Genoa maçının 29. dakikasında Genoa’dan Aleandro Rosi'ye dirsek attığı Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle tespit edilen Milan stoperi Leonardo Bonucci, doğrudan kırmızı kart görerek maçın başlarında takımını 10 kişi bıraktı.

Bonucci’nin kırmızı kart görmesi sebebiyle zorunlu değişikliğe giden Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 26. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Alessio Romagnoli'yi oyuna dahil etti.