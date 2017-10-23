GAZİANTEPSPOR'DA İBRAHİM TORAMAN SESLERİ

Teknik direktör İbrahim Toraman, TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor ile görüştüğünü söyledi.

Toraman, Gaziantepspor'dan teknik direktörlük için teklif aldığını dile getirdi.

Gaziantepspor'un yanı sıra birkaç kulüpten daha teklif aldığını anlatan Toraman, ancak Gaziantepspor'un kendisinde farklı bir yeri olduğunu vurguladı.

Dün oynanan Çaykur Rizespor maçını izlediğini kaydeden Toraman, şöyle konuştu:

"Gaziantepspor'un genel durumunu değerlendiriyoruz. Yarına kadar durum netleşecek. İnşallah her iki taraf için de hayırlısı neyse o olur. Gaziantepspor'un durumu tabii ki bizleri üzüyor. İnşallah bu sıkıntılı süreçten en kısa sürede çıkılır."