AKÇAY: "KONYASPOR, BU SORUNLARIN ÜSTESİNDE GELECEKTİR"

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Arkadaşlarımız, önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanarak, en iyi şekilde kendilerini ifade edeceklerdir" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akçay, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Atiker Konyaspor gibi büyük bir camianın, bu durumun üstesinden gelecek güçte olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

"Bireysel hatalar oluyor. Bunun önüne geçmek zaman alacak gibi gözüküyor. Oyuncularımı kutluyorum, ellerinden gelinin en iyisini yaptılar. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Arkadaşlarımız, önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanarak, en iyi şekilde kendilerini ifade edeceklerdir. Konyaspor büyük bir camia. Bu sorunların üstesinde gelecektir."