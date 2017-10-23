FENERBAHÇE'DE 26 YIL SONRA BİR İLK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde takımında tek değişiklik yaptı. Bu arada sarı-lacivertli ekibin kalesini, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 26 yıl sonra yabancı bir kaleci korudu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Kocaman, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inden sadece santrforda değişikliğe gitti.

Kocaman, Roberto Soldado'nun yerine Vincent Janssen'e şans tanıdı.

Janssen ilk 11'e döndü

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Janssen, bir maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Geçen hafta formasını Soldado'ya kaptıran Janssen, derbi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Stoperde tercih Neustaedter-Neto

Aykut Kocaman, stoperdeki tercihini Roman Neustaedter-Luis Neto ikilisinden yana kullandı.

Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası sona eren Martin Skrtel'i yedek oturttu ve geçen hafta Neto-Neustaedter'den oluşan stoper ikilisini bozmadı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş, cezası sebebiyle de Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını kaçıran Skrtel, ilk defa yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası biten İsmail Köybaşı ile Alper Potuk'un yanı sıra Volkan Demirel, Erten Ersu, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Soldado yedek kulübesinde oturan diğer isimler oldu.

Dirar ön liberoda

Aykut Kocaman, sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı ön liberoda oynattı.

Takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle süren Kocaman, orta saha üçlüsünü Josef de Souza, Ozan Tufan ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Hücum üçlüsünde ise sağda Giuliano, solda Valbuena, ileri uçta ise Janssen görev aldı.

Kocaman, savunma dörtlüsünü ise bozmadı. Fenerbahçe sahaya Isla, Neto, Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle çıktı.

26 yıl sonra yabancı kaleci

Fenerbahçe'nin kalesini, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 26 yıl sonra yabancı bir kaleci korudu.

Aykut Kocaman, kaledeki tercihini son 4 haftada olduğu gibi yine Carlos Kameni'den yana kullandı.

Sarı-lacivertlilerin kalesinde, ligde Galatasaray derbisinde en son bir yabancı kaleci olarak 4 Mayıs 1991'de Alman file bekçisi Toni Schumacher yer almıştı.

Bu tarihten sonra ligde Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı 54 derbide de kaleye Türk file bekçileri geçmişti.

Kameni, 26 yılı aşkın süre sonra Galatasaray derbisinde forma giyen ilk yabancı kaleci oldu.

Öte yandan Volkan Demirel, 19 Mayıs 2007'den sonra ilk kez bir Galatasaray derbisinde yedek kaldı.

Mehmet Ekici ve Van Persie dışında eksik yok

Fenerbahçe, zorlu derbiye Mehmet Ekici ve Robin van Persie'den eksik şekilde çıktı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Kocaman, Galatasaray karşısında bu iki isminden faydalanamadı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao da yabancı kontenjanından dolayı 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de 7 futbolcunun ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray derbisinde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de oynayan Kameni, Mauricio Isla, Neto, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paulo, Janssen ve Mathieu Valbuena, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele verdi.

Cüneyt Çakır 10 ay sonra Fenerbahçe maçında

Karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 10 ay sonra bir Fenerbahçe maçında görev aldı.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetmişti. Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım, Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un rövaşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu.

Öte yandan Cüneyt Çakır, kariyerinde 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı.

Fenerbahçe taraftarı Alpaslan Dikmen'i andı

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen'i unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yaklaşık 10 yıl önce vefat eden Dikmen için "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" yazılı pankart açtı.

Öte yandan Türk Telekom Stadı'ndaki deplasman tribününü dolduran yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, takımına destek oldu.

21 yaş altı maçı Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertliler, 35. dakikada Alper Uğuz'un attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçın 70. dakikasında Galatasaray, Barış Zeren'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe, 71. dakikada Hasan Küçük'ün golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas da bu karşılaşmada forma giydi.