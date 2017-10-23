"İlk yarıyı ilk 8 arasında bitirmek istiyoruz"
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"İLK YARIYI İLK 8 ARASINDA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

"İlk yarıyı ilk 8 arasında bitirmek istiyoruz"

Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, güçlü bir takıma karşı zor bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, güçlü bir takıma karşı zor bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sumudica, "Bu akşam eve gidip başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyabileceğim çünkü stattan mutlu ayrılan taraftarları gördüm" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, Atiker Konyaspor'un kaliteli oyuncuları bulunan bir takım olduğunu belirtti.

Takım olarak az gol yediklerini vurgulayan Sumudica, ligde Galatasaray'dan sonra en iyi savunma yapan ikinci takım olduklarını ifade etti.

Sumudica, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve buna rağmen uyum sorunu yaşamadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu takıma 17 yeni futbolcu katıldı. Bu başarıda başkanın da çok önemli katkısı var. Oyuncuları birlikte seçtik ve bu oyuncular çok çabuk uyum sağladılar. Bu akşam eve gidip başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyabileceğim çünkü stattan mutlu ayrılan taraftarları gördüm. Bu, beni mutlu ediyor. Daha iyi oynayabiliriz. Bugün 17 puan yaptık. İlk yarıyı ilk 8 arasında bitirmek istiyoruz."

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