2-2'LİK SKOR İÇİN NE DEDİLER?

İLİŞKİLİ HABER Elazığspor 2 - Samsunspor 2

TFF 1. Lig'de Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Elazığspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, hiç istemedikleri ve beklemedikleri bir beraberlik aldıklarını söyledi. Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise "Deplasmanda Elazığspor'a karşı aldığımız beraberlik bizi üzmedi ancak kazansaydık daha da mutlu olurduk" dedi.

Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor maçının senaryosunu bir haftadır futbolcularıyla çalıştıklarını ve sadece defans yapıp bir puan almak için gelen bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini söyledi.

Bu göre hazırlandıklarını ve iyi oynayıp istedikleri golleri de bulmalarına rağmen kendilerine yakışmayacak şekilde goller yediklerini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bize yakışmadı, iki kere öne geçtiğimiz bir maçı berabere bitirmememiz gerekiyordu. Bu maçla ilgili kendimizi sorgulayacağımız çok şey var. Çok üzgünüz, maçta inanılmaz bir taraftar ve atmosfer vardı. Maçın sonuna kadar sahada isteyen ve kazanmak adına her şeyi yapan bir takımımız vardı. Aslında sonlarda da çok hak etmiştik ama istediğimiz galibiyeti bir türlü elde edemedik. Yapacak bir şey yok, bir an önce çarşamba günü oynayacağımız kupa ve pazar günü oynayacağımız lig maçına hazırlanacağız."

Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise iki takımı göstermiş olduğu güzel mücadeleden dolayı tebrik etti.

Maçta rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini ve sadece duran toptan iki gol yediklerini aktaran İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Elazığspor kazanması halinde kendisini üst tarafa atacaktı. Biz de kazanmış olsaydık üst tarafları düşünmeye başlayacaktık. Bu anlamda iki takım açısından önemli bir maçtı diye düşünüyorum. Deplasmanda Elazığspor'a karşı aldığımız beraberlik bizi üzmedi ancak kazansaydık daha da mutlu olurduk."