Yardımcı hakeme yabancı madde!
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YARDIMCI HAKEME YABANCI MADDE!

Yardımcı hakeme yabancı madde!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz sona eren derbi mücadelesi istenmeyen görüntüler de sahne oldu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz sona eren derbi mücadelesi istenmeyen görüntüler de sahne oldu. Karşılaşmanın 59. dakikasında yardımcı hakem Tarık Ongun, tribünden atılan yabancı madde nedeniyle yerde kaldı.

Hakem Cüneyt Çakır, verdiği bazı kararlar nedeniyle saha içinde Galatasaraylı futbolculardan tepki görürken, bu esnada tribünler de hareketlendi.

Tribünen atılan yabancı madde kafasına isabet eden yardımcı hakem Tarık Ongun ise bir anda yerde kaldı. Yerde kaldığı alanda da yabancı maddelerin hedefi olan Tarık Ongun'u Fenerbahçeli futbolcular saha içine aldı.

Bu süreçte oyun kısa süre duraklarken, daha sonra maça devam edildi.

Su şişesi Ayhan Akman'a isabet etti

Öte yandan karşılaşmanın bitiminin ardından soyunma odasına yönelen hakemlere tribünden atılan pet şişe, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman'a geldi.

Tribünden atılan pet şişe, hakem üçlüsüyle birlikte tünele yürüyen Ayhan Akman'ın karnına isabet etti.

Bir süre acıyla karnını tutan Ayhan Akman, daha sonra soyunma odasına gitti.
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