CENGİZ ÖZYALÇIN: "PUAN HESAPLARIMIZ BÖYLE DEĞİLDİ"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'in 9. haftasında 0-0 berabere biten Fenerbahçe derbisinde takımlarının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi. Özyalçın, "Takımın oyunundan memnun değilim. Geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray daha değişik oynuyordu. Belki stres, rakibin ismi etkilemiş olabilir" dedi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, "Takımın oyunundan memnun değilim. Geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray daha değişik oynuyordu. Belki stres, rakibin ismi etkilemiş olabilir. Bu beraberliği üzüntüyle karşıladım." diye konuştu.

Önlerinde 5 zorlu lig maçının olduğuna değinen Cengiz Özyalçın, "Puan hesaplarımız böyle değildi. Önümüzde 5 zor maç var. Bu maçın berabere bitmesi, Galatasaray için puan bakımından bir anlam hem ediyor hem etmiyor. Rakibimizle aramızdaki puan farkı aynen kaldı. Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cengiz Özyalçın, Türk Telekom Stadı'ndaki 50 bini aşkın taraftara vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Koreografi güzeldi. Bundan sonraki maçlarda yine aynı kalabalığı göreceğiz. Bizi seçen genel kurul üyeleri ve taraftarımız, Dursun Özbek ve onun yönetim kuruluna inandıkları ve Galatasaray'a sahip çıktıkları vakit başarının olağanlaşacağı ve çabuklaşacağını gördü. Galatasaray'ın mayıs ayını sevdiğini düşünüyorum. Lig maçıdır. Namağlubuz. Bugün daha farklı sonuçla yanınıza gelmek isterdim."

"Her maç zor"

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Galatasaray'ın henüz güçlü takımlarla karşılaşmadığı yorumlarına karşı çıktığını söyledi. Süper Lig'de her müsabakanın zorlu geçtiğine değinen Özyalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maç zor. Avrupa'yı kasıp kavuran o günkü şartlar altında sonuncu takıma yeniliyor. Biri liderliği kovalıyor, Avrupa'yı kasıp kavuruyor, diğeri sonuncu. Bu nasıl oluyor. Başka bir takım, diğer ekibe yarım düzine gol atıyor. Puan cetveline ve bütçelerine bakalım. Türkiye liglerinde artık küçük takım, büyük takım yok. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne yeniliyor. Gençlerbirliği de Göztepe gibi bir takımla 3-3 berabere kalıyor. Demek ki takımlar denk, mücadeleci. Bana İngiliz liglerini anımsatıyor. Yarın Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçına bakacağız."