Yenimahalle, EHF Kupası'na veda etti
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YENİMAHALLE, EHF KUPASI'NA VEDA ETTİ

Yenimahalle, EHF Kupası'na veda etti

Kadınlar EHF Kupası 2. tur rövanş maçında Rumen temsilcisi HC Zalau'ya 34-29 yenilen Yenimahalle Belediyespor elendi.

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Kadınlar EHF Kupası 2. tur rövanş maçında Rumen temsilcisi HC Zalau'ya 34-29 yenilen Yenimahalle Belediyespor elendi.

Romanya'da oynanan ilk maçı da 26-21 kazanan Rumen temsilcisi bir üst tura yükseldi. 

Salon: THF

Hakemler: Aleksandar Jovic, Nedim Arnautovic (Bosna Hersek)

Yenimahalle Belediyespor: Bediang (Rajkovic-Yağmur Bembeyaz), Laiuk 11, Radovic 3, Nurceren Akgün Göktepe 1, Beyza İrem Türkoğlu 3, Radojevic 7, Ümmügülsüm Bedel 1, Fatma Atalar 1, Zorya 2, Chumak

HC Zalau: Visan (Kelemen), Tamas 2, Nica 2, Panici 4, Irmia 1, Dragut 7, Constantinescu 5, Trif 6, Abed-Kader 1, Rob 4, Ciolan 1, Nichitean, Lazea, Stinga 1

İlk yarı: 14-14

İki dakika cezası alanlar: Radovic, Laiuk (2), Ümmügülsüm Bedel, Beyza İrem Türkoğlu (Yenimahalle Belediyespor), Ciolan (2), Dragut (2) (H.C. Zalau)

Diskalifiye: Nurceren Akgün Göktepe (Yenimahalle Belediyespor)

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