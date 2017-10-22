Seyirci rekoru kırılan maçta Tottenham galip
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SEYİRCİ REKORU KIRILAN MAÇTA TOTTENHAM GALİP

Seyirci rekoru kırılan maçta Tottenham galip

İngiltere Premier Lig'in seyirci rekorunun kırıldığı maçta Tottenham, sahasında Liverpool'u 4-1 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in seyirci rekorunun kırıldığı maçta Tottenham, sahasında Liverpool'u 4-1 yendi.

Tottenham ile Liverpool'un Wembley Stadı'nda karşılaştığı ve 80 bin 827 kişinin izlediği 9. hafta maçında, Premier Lig'in seyirci rekoru kırıldı.

Karşılaşmada ev sahibi takıma 4-1'lik galibiyeti getiren golleri, 4 ve 56. dakikalarda Harry Kane, 12. dakikada Son Heung-min, 45. dakikada Dele Alli attı. Liverpool'un tek golü, 24. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.

Bu sezon 9 maçta 8 gole ulaşan Kane, 88. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alındı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Tottenham, 20 puanla 3. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Liverpool ise 13 puanla 9. sırada kaldı.

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