Halkbank, Kula’ya puan vermedi!
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HALKBANK, KULA’YA PUAN VERMEDİ!

Halkbank, Kula’ya puan vermedi!

Efeler Liginde, Ankara’da oynanan 6.hafta maçında Halkbank, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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Efeler Liginde, Ankara’da oynanan 6.hafta maçında Halkbank, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Başkent ekibi, 7.haftada TKD Kuzey Enerji Torul ile deplasmanda karşılaşacak.

Konuk ekip maçın başında organize edilmiş ataklarla 7-1 öne geçti. Savunmasını toparlayan Halkbank 15-14’te rakibini geçti. Seti 24-19 alarak skoru 1-0 yaptı.

Bir türlü oyun üstünlüğü kuramadığı ikinci seti 25-23 alan başkent ekibi 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette oyun olarak rakibinin gerisinde kalan, atak ve defansta başarısız olan Halkbank, etkili servis atan rakibine 27-29’luk skorla boyun eğdi. Skor 2-1’e geldi.

Önceki üç sette olduğu gibi dördüncü sete de Kula iyi oynayarak başladı. Pasör değişikliği oyun üstünlüğünü Halkbank’a getirdi. 25-21’lik skor’u bulan Halkbank maçı da 3-1 kazanmış oldu.

Halkbank’ta Petric ve Hernandez 18’e sayı ile oynadı. Kula’daOliveira ve Ertuğrul 11’er sayılık katkı yaptı.

 

 

Halkbank ANKARA: 3

Jeopark Kula Bld.: 1

 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar

Halkbank ANKARA: Faik Samed Güneş, Raydel, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez. Petric, Hasan (L), Alperay, Mustafa Ramazanoğlu

Jeopark Kula Bld.: Muhammet Ertuğrul, Radke, Oliveira, Fatih Eren Uğur, Weber, Ali Alp Çayır, Mehmet Özbek (L), Kemal Elgaz, Halil Kurt

Setler: 25-19, 25-23, 27-29, 25-21

Süre: 1.58 (27, 34, 33, 24)

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