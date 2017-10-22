Ziraat Bankası durdurulamıyor
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ZİRAAT BANKASI DURDURULAMIYOR

Ziraat Bankası durdurulamıyor

Çekişmeli geçen mücadelede Ziraat Bankası ligin 6. haftasını da galip tamamlayarak liderliğini sürdürdü.

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Efeler Ligi’nde 6.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-2 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-27, 26-24, 26-28, 15-12 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

 

 

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Onur Hoşnut – Koray Yılmazgil

SETLER: 25-19, 25-27, 26-24, 26-28, 15-12

SÜRE: 2 saat 24 dakika

 

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Sabit Karaağaç, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz )

FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Sket, Quesque, Gladyr, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş (L), İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz)

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