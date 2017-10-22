ZİRAAT BANKASI DURDURULAMIYOR

Efeler Ligi’nde 6.hafta mücadelesinde Ziraat Bankası evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-2 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-27, 26-24, 26-28, 15-12 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.
SALON: Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Onur Hoşnut – Koray Yılmazgil
SETLER: 25-19, 25-27, 26-24, 26-28, 15-12
SÜRE: 2 saat 24 dakika
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Sabit Karaağaç, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz )
FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Sket, Quesque, Gladyr, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş (L), İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz)