TFF 1. LİG'DE SON DURUM

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlanırken, Ümraniyespor 18 puanla lider durumda bulunuyor.
Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Adanaspor-Ankaragücü: 0-0
Denizlispor-Adana Demirspor: 1-0
İstanbulspor-Altınordu: 2-0
Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor: 0-1
Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: 0-0
Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1
Elazığspor-Samsunspor: 2-2
Boluspor-Balıkesirspor Baltok: 2-4
Puan durumu
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|9
|5
|3
|1
|14
|7
|7
|18
|2.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|9
|4
|4
|1
|12
|6
|6
|16
|3.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|4
|3
|2
|11
|7
|4
|15
|4.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|9
|4
|3
|2
|17
|14
|3
|15
|5.
|ELAZIĞSPOR
|9
|4
|3
|2
|15
|12
|3
|15
|6.
|ALTINORDU
|9
|4
|2
|3
|17
|12
|5
|14
|7.
|İSTANBULSPOR
|9
|4
|2
|3
|10
|8
|2
|14
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|9
|4
|2
|3
|14
|13
|1
|14
|9.
|ADANASPOR
|9
|4
|2
|3
|9
|11
|-2
|14
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|9
|4
|3
|2
|19
|15
|4
|12
|11.
|SAMSUNSPOR
|9
|2
|4
|3
|8
|11
|-3
|10
|12.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|9
|2
|3
|4
|8
|13
|-5
|9
|13.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|9
|1
|5
|3
|7
|6
|1
|8
|14.
|BOLUSPOR
|9
|2
|2
|5
|11
|14
|-3
|8
|15.
|DENİZLİSPOR
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|8
|16.
|ESKİŞEHİR
|9
|2
|4
|3
|16
|18
|-2
|7
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASSPOR
|9
|3
|1
|5
|12
|14
|-2
|7
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|9
|1
|2
|6
|4
|17
|-13
|2
10. hafta
Ligin 10. haftasında şu maçlar oynanacak:
Samsunspor-Gaziantepspor
Balıkesirspor Baltok-Adanaspor
Altınordu-Eskişehirspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor
Gazişehir Gaziantep-Elazığspor
Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor
Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor
Çaykur Rizespor-Boluspor
Ankaragücü-İstanbulspor