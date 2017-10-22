TFF 1. Lig'de son durum
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TFF 1. LİG'DE SON DURUM

TFF 1. Lig'de son durum

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlanırken, Ümraniyespor 18 puanla lider durumda bulunuyor.

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TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlanırken, Ümraniyespor 18 puanla lider durumda bulunuyor.

Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Adanaspor-Ankaragücü: 0-0

Denizlispor-Adana Demirspor: 1-0

İstanbulspor-Altınordu: 2-0

Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor: 0-1

Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: 0-0

Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

Elazığspor-Samsunspor: 2-2

Boluspor-Balıkesirspor Baltok: 2-4

Puan durumu

TFF 1. Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ÜMRANİYESPOR 9 5 3 1 14 7 7 18
2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 9 4 4 1 12 6 6 16
3. MKE ANKARAGÜCÜ 9 4 3 2 11 7 4 15
4. ÇAYKUR RİZESPOR 9 4 3 2 17 14 3 15
5. ELAZIĞSPOR 9 4 3 2 15 12 3 15
6. ALTINORDU 9 4 2 3 17 12 5 14
7. İSTANBULSPOR 9 4 2 3 10 8 2 14
8. ADANA DEMİRSPOR 9 4 2 3 14 13 1 14
9. ADANASPOR 9 4 2 3 9 11 -2 14
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 9 4 3 2 19 15 4 12
11. SAMSUNSPOR 9 2 4 3 8 11 -3 10
12. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 9 2 3 4 8 13 -5 9
13. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 9 1 5 3 7 6 1 8
14. BOLUSPOR 9 2 2 5 11 14 -3 8
15. DENİZLİSPOR 9 2 2 5 9 15 -6 8
16. ESKİŞEHİR 9 2 4 3 16 18 -2 7
17. GRANDMEDİCAL MANİSASSPOR 9 3 1 5 12 14 -2 7
18. GAZİANTEPSPOR 9 1 2 6 4 17 -13
 

 

10. hafta

Ligin 10. haftasında şu maçlar oynanacak:

Samsunspor-Gaziantepspor

Balıkesirspor Baltok-Adanaspor

Altınordu-Eskişehirspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor

Gazişehir Gaziantep-Elazığspor

Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor

Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor

Çaykur Rizespor-Boluspor

Ankaragücü-İstanbulspor
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