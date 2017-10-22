SÜPER LİG'DE GOLSÜZ BİTEN İLK MAÇ

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, evinde Bursaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele, 2017-18 sezonunda bir ilki beraberinde getirdi.

Ligde eşit puana sahip olan ve puan tablosunda alt alta sıralanan iki takımın karşılaşmasında tempo zaman zaman artsa da iki ekip de rakip kalenin filelerini havalandıramadı.

90 dakikanın son düdüğü çaldığında skor tabelası 0-0'ı gösterirken taraflar da zorlu karşılaşmadan birer puanla ayrıldılar. 0-0 biten bu mücadele, Süper Lig'de 2017-18 sezonundaki ilk golsüz karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Bu maçtan önce 9 hafta boyunca hiçbir maç 0-0 tamamlanmamıştı.

Bu beraberliğin ardından iki ekip de puanını 13'e yükseltirken haftayı Sivasspor 9'uncu, Bursaspor ise 8'inci sırada tamamladı.