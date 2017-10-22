Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz (19' Iasmin Latovlevici), Jason Denayer, Mariano Filho, Fernando Reges, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (89' Ahmet Çalık), Bafetimbi Gomis (80' Eren Derdiyok), Younes Belhanda
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Josef De Souza, Nabil Dirar, Ozan Tufan (90' Aatif Chahechouhe), Mathieu Valbuena (72' Alper Potuk), Giuliano, Vincent Janssen (72' Roberto Soldado)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek
Sarı Kartlar: DK 10: Mariano Filho (Galatasaray), DK 24: Jason Denayer (Galatasaray), DK 34: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 44: Luis Neto (Fenerbahçe), DK 53: Fernando Reges (Galatasaray), DK 77: Alper Potuk (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: DK 73: Younes Belhanda (Galatasaray)
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