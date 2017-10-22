Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 0 - FENERBAHÇE 0

Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

249 Okunma

Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz (19' Iasmin Latovlevici), Jason Denayer, Mariano Filho, Fernando Reges, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (89' Ahmet Çalık), Bafetimbi Gomis (80' Eren Derdiyok), Younes Belhanda

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Josef De Souza, Nabil Dirar, Ozan Tufan (90' Aatif Chahechouhe), Mathieu Valbuena (72' Alper Potuk), Giuliano, Vincent Janssen (72' Roberto Soldado)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek

Sarı Kartlar: DK 10: Mariano Filho (Galatasaray), DK 24: Jason Denayer (Galatasaray), DK 34: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 44: Luis Neto (Fenerbahçe), DK 53: Fernando Reges (Galatasaray), DK 77: Alper Potuk (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: DK 73: Younes Belhanda (Galatasaray)

﻿

Fenerbahçe derbideki seriyi 9'a çıkardı
Galatasaray, Çakır'ın yönetiminden memnun değil
"İkinci devreye çok daha güçlü başlayacağız"
Muslera ve Feghouli'den derbi yorumu
"Kazanamasak da 10 kişiyle 1 puan iyidir"
Dirar: "Pişmanlık verici bir akşam oldu"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿