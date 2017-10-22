Boluspor 2 - Balıkesirspor Baltok 4
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BOLUSPOR 2 - BALIKESİRSPOR BALTOK 4

Boluspor 2 - Balıkesirspor Baltok 4

TFF 1.Lig 9. haftasında Boluspor ile Balıkesirspor Baltok Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 4-2 kazandı.

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Boluspor 2 - Balıkesirspor Baltok 4

TFF 1.Lig 9. haftasında Boluspor ile Balıkesirspor Baltok Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 4-2 kazandı.

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran, Renato Arapi, Pedro Franco, Furkan Şeker, Caner Cavlun, İshak Çakmak, İrfan Başaran (76' Guido Kocer), Yusuf Emre Gültekin (46' Andre Santos), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Melih Okutan (46' Sefa Yılmaz)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Cumali Bişi, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati, Nizamettin Çalışkan (82' Mehmet Boztepe), Foxi Kethevoama (74' Furkan Çil), Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Deniz Turgut, Erkan Özdamar

Goller: DK 2: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 4: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 35: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 38: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 62: Caner Cavlun (Boluspor), DK 85: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 35: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 42: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 52: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 56: Andre Santos (Boluspor), DK 73: Sefa Yılmaz (Boluspor)

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