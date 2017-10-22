Ziraat Bankası, 6'da 6 yaptı
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ZİRAAT BANKASI, 6'DA 6 YAPTI

Ziraat Bankası, 6'da 6 yaptı

Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

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Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

Başkent temsilcisi, bu sonuçla 6'da 6 yaparken, Fenerbahçe üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne, Sabit Karaağaç, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz)

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque, Gladyr (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Burak Hazırol)

Setler: 25-19, 25-27, 26-24, 26-28, 15-12

Süre: 143 dakika (23, 31, 32, 38, 19)

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