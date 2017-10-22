ZİRAAT BANKASI, 6'DA 6 YAPTI

Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
Başkent temsilcisi, bu sonuçla 6'da 6 yaparken, Fenerbahçe üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne, Sabit Karaağaç, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz)
Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque, Gladyr (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Burak Hazırol)
Setler: 25-19, 25-27, 26-24, 26-28, 15-12
Süre: 143 dakika (23, 31, 32, 38, 19)