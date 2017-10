MESUT BAKKAL: "GENÇLERBİRLİĞİ, SARSILIR AMA YIKILMAZ"

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği, 3 puanına yazık etti!

İlhan Cavcav Sezonu’na istediği gibi başlayamayan ancak toparlanma sürecine giren Gençlerbirliği’nin teknik patronu Mesut Bakkal, çok özel bir camiada görev aldığını belirterek, “Bu kulüp sarsılır ama yıkılmaz” dedi.

Avrupa’da yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş karşısında oynadığı futbol ve aldığı galibiyetle morallenen Gençlerbirliği’nde yüzler gülüyor. Takımın teknik patronu Mesut Bakkal ise Milliyet Ankara’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yapılan ‘2. Yılmaz Vural’ benzetmesinden dolayı mutlu olan Bakkal, Çin’den futbolcu transfer etmenin çok da yanlış olmadığını ifade etti.

Sivasspor’da 3 kez çalıştınız, Gençlerbirliği’ne de 4. kez geldiniz. Teklif aldığınızda, yeniden ‘evim’ dediğiniz yere geldiğinizde neler hissettiniz?

-Bütün kulüplerde barışık çalıştım ama 2 kulübün benim için yeri ayrı. Gençlerbirliği benim ilk kez görev aldığım, teknik direktörlüğe başladığım, ilk evimi almama imkan sunan bir kulüp. Rahmetli İlhan Başkan bizlere çok yardımcı oldu. Sistemli kulüplere bayılıyorum. Gençlerbirliği 4. kez, 100’den fazla maç, Ersun Yanal zamanı ile 180’lere varan bir maç grafiği. Burayı hakikaten çok seviyorum, çalışmayı seviyorum. Gençlerbirliği’ne ayrı bir yakışıyorsun da diyorlar. Tek isteğim her geldiğimizde başarılı olduk. Uzun vadede çok başarılı işler yapmak istiyorum. Gençliğin verdiği deli doluluk yok, olgunlaştık. Tribünleri dolduran bir takım kurmayı çok istiyorum. Başkanımız çok saygın, İlhan Başkan’dan sonra görev almak kolay değildi. Rahat çalışıyoruz burada. Çok güzel bir cami Gençlerbirliği. Herkesin saygısı var birbirine ve destekliyor insanlar sizi. Bu camia sarsılır ama yıkılmaz. Buranın ayrı bir dinamiği var ayakta tutan. Bundan sonra ne olur? Bu takımı öncelikle ligle tutmak sonra da Süper Lig’e yakışır bir takım haline getirmek ilk görevimiz.

İLİŞKİLİ HABER Mesut Bakkal: "Renge, şekle, ırka göre maç yönetilmez"

“Tekme atmıyorduk!”

Ümit Özat sürekli dizilimde ve taktikte değişikler yapıyordu. Sizin kafanızdaki kurgu nasıl? Oyuncularınıza hep güvendiğinizi söylediniz. Özat size nasıl bir takım bırakmış? Şu an takımda ne değişti?

-En büyük kazancımız yaş ortalamasının 24 olması. Ben bu grubun içinden şöyle bakınca Orhan Şam, Ahmet Oğuz, Mehmet Taş, Uğur, Khalili, Ahmet İlhan, Serdar ve Murat Duruer ile daha önce çalışmıştım. Süper Lig’i iyi bilmeniz pek çok sorunu çözüyor. Benim ilk düşüncem takımın dinamiğini arttırmaktı. Eksik ne niye baktım ama sporseverlere garip gelmesin, ‘tekme atmayı bilmiyorduk’! Oyuncularıma da söyledim, rujları silip sahaya çıkmamız lazımdı. Söylemek istediğim şey şu futbol sert bir oyun. 113 kilometre koşuyorsunuz, geriye koşuda Türkiye liderisiniz, 4-5 oyuncunuz 11 binin üzerinde koşuyor ama 3-4 tane gol yiyorsunuz. Bu da bireysel hatadan kaynaklanıyordu. Oyuncunun yeteneksizliğinden değildi bu sorun. Dedim ‘koşmayın, durun’ o zaman. Mantaliteyi değiştirdik ve bir noktada buluştuk. Trabzon, Göztepe, Başakşehir maçını oynadık ama Alanya maçını oynamış gibi göründük. Artık taktik önemli. Beşiktaş maçında 2 saat önce yaptığımız planın hepsini uyguladık. Bir disiplin uyguladık. Öncesinde 102 kilometre civarında koşan bir takım vardı. Bu şekilde kazanmanız mümkün değil. Antrenman yüklemesi yaptık, değerleri yükselttik. Çok fazla yeteneğiniz yoksa bu açığı ancak koşarak kapatırsınız. Bunu oyuncuya dürüst anlattım. Bakıyorsun Serdar Özkan’a 30 yaşında, ‘yaşlı’ unvanı alıyor. Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden. Takım oyunu oynamaya çalıştık. Başakşehir ve Beşiktaş maçında yapılanlar çok mutlu etti. ‘Bu takımdan bir şey olmaz’ düşüncesini de değiştirmeye başlamak önemli. Tempo, maçın gidişatını belirliyor. Bizim için yüksek tempo şart.

İLİŞKİLİ HABER Kongre için yeterli imza toplandı mı?

Geçen sezonun ilk iki sırasında yer alan Başakşehir ve Beşiktaş’ı yendiniz. Takım morallendi. Önümüzdeki haftalarda daha istikrarlı bir takım görebilecek miyiz?

-Tek amacım bu! Çok net konuşmayım çünkü benim oynadığım 5. hafta. Bizim ilk işimiz bu disiplinde takımı nasıl tutarız olacak. Her maç istenecek. Benden nasıl hesap soruluyorsa ben de futbolcumdan sorarım. Elimizden geleni yapacağız. Oyuncuları işlerini yapmaya kanalize edeceğiz, biz de takımı bu disiplinde, heyecan ve coşkuda tutmak için çalışacağız. Baktığınız zaman da çok disiplinli bir futbolcu grubuna sahibiz. Savunmamız da iyi isimler var. Ahmet ve Uğur kafayı kaldırdı. Orta alan tecrübeli. Hücum hattında fizik gücü kuvvetli isimlere sahibiz.

Hocam Çin’den futbolcu transferi yapıldığında Ankara’da konuşuldu, tartışıldı. Çin’den transfer yapılır mı?

-Burkina Faso’dan transfer yapılıyorsa Çin’den de yapılır. 350 bin nüfuslu İzlanda, dünya kupasına gidiyor. Ordan transfer yapılmaz mı? Futbolcu her yerde var. Bu transferi konuşurken biraz saygılı olması gerekiyor insanların. Yıllardır bu işin içindeyiz. Renge, kişiye, mevkiye göre adam alamam ki. Senin beğendiğin belki benim sistemime uymuyor. Bu tüm kulüpler için geçerli. Saygılı olmak gerekiyor. Biz de kendimiz için kötü transfer yapmak ister miyiz. Benim babam mezardan kalksa ve kötü oynasa transfer etmem. Kulüpçüyüm ben. Altyapıdan oyuncuların oynamasını istiyorum. Gönlüm bundan yana ama uzun süreli yatırım bunlar. Güzel bir altyapı var burada. 21 yaşından sonra başka kulüplere veriyoruz gençlerimizi. Mecbursun buna. Uzun vadeli bir çalışma ortamı olursa daha iyi sonuçlar alınabilir. Kulübün vizyonu olmalı. Kulüp mecbur tutacak mesela. 15 çok iyi futbolculun olacak geri kalan altyapıdan olacak. Bize bu yakışır. Buna para da can da dayanmaz. Her sene ayrı bir sistemle uğraşır, futbolcu öğütürsün. Gençlerbirliği’nde altyapının önünün açılması lazım.

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği'nden Duyuru

Taraftar sayısı giderek artıyor. Tribünlerdeki hareketlilik, takıma destek güzel. Bu anlamda taraftarlardan beklentiniz nedir?

-Başakşehir maçında bazı olumsuzluklar oldu ama coşku bastırdı. Deplasmanda oynadığımız pozitif futbolun ardından son maçta yine coşku oldu. En coşkulu dönem Ersun Yanal ile çalıştığımız dönemdi. Gençlerbirliği’nin her kademesi özeldir. Herkes birbirine destek olur, maneviyat öndedir. Ufak kırgınlıklar olabilir ama yersiz ve anlamsız. Beşiktaş maçındaki coşku için herbirine teşekkür ediyorum. Biz de futbolumuzu ileriye taşıyıp daha fazla coşku için emek vereceğiz. Hayalim iyi, hedefi olan bir Gençlerbirliği kurup, tribünleri doldurmak. Bunu cefakar camiamız ve taraftarımızla yapabiliriz. Bu tribünler daha önce doluyordu yine bunu yapabiliriz.

Hocam coşkunuzdan dolayı ‘2. Yılmaz Vural’ olarak anılmaya başladınız. Ne düşünüyorsunuz bu benzetme için?

-Yılmaz Abi’ye benzetilmek çok güzel. O çok kaliteli bir teknik direktör. Yılmaz Abi kenarda yaşamasa bunu yapamaz. Öyle yapmacık hareketler değil. Ben o kenardaki coşkudan vazgeçtiğim an hocalığı bırakırım. Kenarda bağırırsınız, ‘niye bağırıyor’, kulübeye oturursunuz, ‘niye oturuyor’ olur. Ora bizim kendi dünyamız. Coşkumuza katılın. Ben kanarda eller cepte durduğum an gerçekten bırakırım. Yılmaz Abi’nin ya da benim yaptıklarım gerçekten yaşanmışlık, sahiciyiz, yaşıyoruz. Ortak olun bize...

İLİŞKİLİ HABER A.İlhan ve Vedat Açıklamalarda Bulundu!

Ankara’da günleriniz nasıl geçiyor, nelerle uğraşıyorsunuz hocam?

-Ankara’da yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi sokak hayvanlarına bakıyorum. 5 yavru köpeğimiz var. 9 da kapımda ilgilendiğim köpeğimiz var. İncek’te yaşıyorum, evde de bakıyorum. Sabahları erken uyanıyorum ve her sabah onlara 2 saatimi ayırıyorum. İnanılmaz bir enerji veriyorlar bana. Bak güzel de bir olay anlatayım sana. Beşiktaş maçının olduğu günün sabahı. 7 tanesiyle dolaşıyorum. Hepsi de etrafımda. Durdum bi bakıyorlar bana. ‘Artık devreye girin, yardım edin ya. Bir şeyler yapın’ dedim. Hani sevaptır yaptığımız ve hakikaten insana çok iyi geliyor onlarla ilgilenmek. Hayvanseverlerin hepsine teşekkür ediyorum. Havalar soğuyor, onlar için su ve yiyecek vermeyi ihmah etmeyin. Bunun da bir hayır olduğunu insanlar unutmasın. Kızımın restoranı var Reşit Galip Caddesi’nde Karaf adında. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Canlı müzik de oluyor. Onun dışında maç ve evcimenim.

Revizyon olacak mı?

Takımda çok fazla yabancı futbolcu var. Onlarla ilgili düşünceniz nedir? Ben Issah’a ‘Gençler’in Atibası’ diyordum onu göremiyoruz ama Aleks yeni bir transfer gibi etkili oluyor. Devre arasında büyük bir revizyon yaşanacak mı takımda?

-Güzel bir konuya değindin. Issah ve Diallo en dayanıklı oyuncularımdan. Bunlar ülkesinde Fransa’nın Süper Lig’inde onayan isimler. Çok fazla top çalıyorlar, çok kart görüyorlarmış. Bunlar pas yapmaya, futbol oynamaya başlamışlar ama oyuncunun bir formatı olur. Biri durdurur, diğeri oynar. Yani ikisini karıştırırsan sorun yaşanıyor. Türkiye’nin en çok gol yiyen takımıydık. Mesela Alanya maçında yüzde 60 topla oynama bizde ama 3-4 gol yiyoruz. Neden? Savunmada sert değiliz. Biz de ne yaptık bir tane kesici bulduk. Aleks çok mu iyi durumda, evet. Sordum ‘ülkenizde tekme atıyorsunuz burada neden yok’ diye. Çünkü veriler ortaya konmamış, pas yapmaya çalışıyorlar. Geldiğim formatta top rakipteyken iyi oynamamız gerekiyordu ki maç kazanalım. Beşiktaş maçında ne dedim? Oynamaya çalışsaydık yenemezdik ama atağa çıkmışız, pozisyon bulmuşuz. Biz zaten bunları yapabiliyor muşuz zaten! Biz ne yaptık top rakipteyken rahatsız ettik. Buna çalıştık. Topsuz oynuyoruz antrenmanda. Çareyi bulursanız işler düzeliyor. Mesela Manu, geldim iki maç oynattım. Göztepe maçında bakıyorum Serdar aldı götürdü. Hak ve adaletli davranmak zorundasınız. Jailton, idmansız geldi bize. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Petar, oynattık gol attı, sonra biraz rahatsızdı. Rantie milli takımdan geç döndü. İyi oynayan bir Ahmet İlhan var. Vedat’ı niye oynatıyor denildi ama gönül adamı o da. Ahmet İlhan, Serdar, Vedat oynuyoruz. Zeki’yi aldık arkalarına dinamik bir kadro olduk. İyi oynuyor muyuz? İyi oynuyoruz. Bize düşen görev ne? Devam ettirmek. Ben şimdi N’diaye’yi kesersem günah değil mi? Baktım Aleks hepsinden daha sert daha dengeli. Adam milli takım oyuncusu. Bu oyun disiplininde devam eden edecek sonuçta. Bizim takımda sistem oturuyor. Bu sistem içinde oyuncunun adı değişebilir. Yabancı isimlerin hepsinden umutluyum gerçekten. Geldiğimde 4 gün kapandım hepsini seyrettim. Baktım Fransa’da Çin’de iyi oynuyorlar. Uyum sorunu olması normal. Kupa maçlarında hepsini oynatacağız. Mert’te arkadan geliyor. O da oynayacak. Hepsini hazır tutarsak, kimsenin yokluğunu hissetmeyiz. Çalışmayı çok seviyorlar. Bunları yükselteceğiz sadece. Transferin son günlerinde transfer yapmadık diye eleştirildik. Ancak gelen isimlerin hepsi de mevcut kadronun altında isimlerdi. Transfer yapmış olmak için yapacağımıza elimizdeki isimler ile iyi çalışıp onlarla yükselelim istedim. Aatıf gelecek olsa alalım derdim. Beni bir yere götürecek isimleri almak gerekiyor. Bunu herkesin iyi anlayacağını düşünüyorum. Transfer bitmez. Bizim futbolcularımıza da talipler çıkabilir. Bana da belki teklif gelecek. Profesyoneliz hepimiz. Birkaç tane bizi itecek futbolcuya ihtiyaç var mı? Var. 14 yabancı alacağıma 6 iyi yabancı alayım. Bu kadar yani.

İLİŞKİLİ HABER Bakkal: "Oyuncu grubunun yetersiz olmadığını..."

“Önce işimizi yapalım”

Sezonun efsane başkan İlhan Cavcav adını taşıması, sizce takımda farklı bir hava oluşturdu mu?

-Baktığın zaman sahaya giriş kartlarında, stadyumlarda, yayıncı kuruluşun ambleminde hep İlhan Başkan’ın fotoğrafı var. İşler kötü gittiğinde bu her zaman ortaya atılır. Ancak ben şunu söylemek istiyorum, herkes işini yapsın sonra başka işlere baksın. Futbolcularımıza da önce biz işimizi yapalım, sonra konuşalım diyorum. Başkanın adını taşıyan bir sezonda elbette başarılı olmak istiyorum.

İLİŞKİLİ HABER Adanaspor 0 - MKE Ankaragücü 0

Ankaragücü’nü nasıl buluyorsunuz hocam?

-Benim telefonumdaki tek video Ankaragücü taraftarıdır. Daha önce görev de aldığım bir camia. Maçlara gidip taraftarı izlemeyi seviyorum. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Sabırla, azimle hak ettikleri yerlere geleceklerdir. Başarılar diliyorum onlara da.