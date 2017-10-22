İŞTE GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 9. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek
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