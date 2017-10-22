KAYSERİSPOR 2 - ATİKER KONYASPOR 1

Kayserispor 2 - Atiker Konyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru (46' Oleksandr Kucher), Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Fernando Boldrin (58' Güray Vural), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç (80' Gonzalo Espinoza), Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson (65' Vedat Bora), Moryke Fofana (46' Imoh Ezekiel), Musa Araz (67' Ali Çamdalı), Deni Milosevic
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Arda Kardeşler
Goller: DK 50: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 64: Ryan Mendes (Kayserispor), DK 90: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 77: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), DK 90: Imoh Ezekiel (Atiker Konyaspor)
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