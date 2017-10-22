ELAZIĞSPOR 2 - SAMSUNSPOR 2

Elazığspor 2 - Samsunspor 2
TFF 1.Lig 9. haftasında Elazığspor ile Samsunspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason (90' Murat Kayalı), Andreas Tatos (53' Kadir Bekmezci), Alpaslan Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Berk Yıldız (59' Ahmet Aras), Jeffrey Sarpong
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, John Chibuike, Ahmet Cebe, Kenan Karışık (88' Ercan Yazıcı), Çağrı Ortakaya, Halil İbrahim Pekşen (71' Georgios Samaras), Jonathan Ayite (46' Göksu Türkdoğan)
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ahmet Ayaz, Zorbay Küçük
Goller: DK 27: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 35: Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor), DK 45: Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor), DK 45: Alpaslan Öztürk (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 73: Ufuk Budak (Samsunspor), DK 86: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 90: Alpaslan Öztürk (Elazığspor)