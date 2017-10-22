Eskişehirspor 3 - BB Erzurumspor 1
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ESKİŞEHİRSPOR 3 - BB ERZURUMSPOR 1

Eskişehirspor 3 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 9. haftasında Eskişehirspor ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-1 kazandı.

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Eskişehirspor 3 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 9. haftasında Eskişehirspor ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-1 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz (88' Felix Michel), Erkan Zengin, Bruno Mezenga, Hürriyet Güçer, Aykut Akgün, Hasan Ayaroğlu (70' Uğur İnceman), Semih Şentürk (62' Chikeluba Ofoedu)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan (83' Gökhan Karadeniz), Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Burhan Eşer, Murat Gürbüzerol (46' Lokman Gör), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Haris Harba (74' Mert Nobre), Hamza Younes

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Sarperbarış Saka, Cumhur Altay, Soner Maraş, Mert Güzenge

Goller: DK 23: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 53: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 77: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 86: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 68: Mehmet Ozan Tahtaişleyen (BB Erzurumspor), DK 81: Burhan Eşer (BB Erzurumspor)

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