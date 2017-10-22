İŞTE BOLUSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Boluspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 9. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Renato Arapı, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan, Pedro Camılo Franco Ulloa, Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Deniz Turgut, Erkan Özdamar
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