İşte Boluspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE BOLUSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 9. haftasında Boluspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Boluspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Boluspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 9. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Renato Arapı, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan, Pedro Camılo Franco Ulloa, Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Deniz Turgut, Erkan Özdamar

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