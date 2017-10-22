UTAŞ UŞAKSPOR 1 - KARACABEY BİRLİK 0

Utaş Uşakspor 1 - Karacabey Birlik 0
TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Utaş Uşakspor ile Karacabey Birlik Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 1-0 kazandı.
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Selçuk Yıldırım, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar (83' Oğuzhan Yıldırım), Doğan Seçkin Şavkın (72' Özgen Erdem), Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı (90' Murat Rüzgar)
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer (63' Emre Akdağ), İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal, Sedat Dursun, Ozan Solak, Ali Serin, Yusuf Efil (67' Emirhan Çolak), Ömer Faruk Gümüş, Barış Kazer (74' Bartu Çevik)
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Adem Şahin, Güner Mumcu Taştan, Rahmi Fatih Ant
Gol: DK 53: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor)
Sarı Kartlar: DK 55: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor), DK 71: Bünyamin Kasal (Karacabey Birlik )
Fikstürü - Puan Durumu