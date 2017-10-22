Utaş Uşakspor 1 - Karacabey Birlik 0
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UTAŞ UŞAKSPOR 1 - KARACABEY BİRLİK 0

Utaş Uşakspor 1 - Karacabey Birlik 0

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Utaş Uşakspor ile Karacabey Birlik Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 1-0 kazandı.

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Utaş Uşakspor 1 - Karacabey Birlik 0

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Utaş Uşakspor ile Karacabey Birlik Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 1-0 kazandı.

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Selçuk Yıldırım, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar (83' Oğuzhan Yıldırım), Doğan Seçkin Şavkın (72' Özgen Erdem), Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı (90' Murat Rüzgar)

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer (63' Emre Akdağ), İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal, Sedat Dursun, Ozan Solak, Ali Serin, Yusuf Efil (67' Emirhan Çolak), Ömer Faruk Gümüş, Barış Kazer (74' Bartu Çevik)

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Adem Şahin, Güner Mumcu Taştan, Rahmi Fatih Ant

Gol: DK 53: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 55: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor), DK 71: Bünyamin Kasal (Karacabey Birlik )

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