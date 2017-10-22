TURGUTLUSPOR 2 - K.ERCİYESSPOR 0

Turgutluspor 2 - K.Erciyesspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Turgutluspor ile K.Erciyesspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 2-0 kazandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Mehmet Berber, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Emre Avcı, Kadir Torbacı (83' Fatih Somuncu), Yaşar Yılmaz (87' Oğuzhan Kanmaz), Oğuz Yıldırım, Aziz Ceylan (65' Abdullah Berkay Velivar)
Teknik Direktör: Özgün Kaya
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K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş (54' Talha Çoban), Turgay Aydoğan, Yusuf Yücel, Muhammed Yasin Turgutalp, Okan Yenidünya, Batu Han Hidayetoğlu, Batuhan Taştan (70' Seyfettin Yesügey), Yakup Can Yazgan, Göktuğ Berathan Şeker (81' Ömer Faruk Kılıç)
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
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Hakem: Lütfullah Aslan, Recep Ekin, Eren Özçelik, Abidin Yıldırım
Goller: DK 9: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 82: Ferdi Başoda (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Mustafa Özgen (Turgutluspor), DK 29: Kadir Torbacı (Turgutluspor), DK 40: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 88: Fatih Somuncu (Turgutluspor)
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