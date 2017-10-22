Tekirdağspor 2 - Kızılcabölükspor 3
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TEKİRDAĞSPOR 2 - KIZILCABÖLÜKSPOR 3

Tekirdağspor 2 - Kızılcabölükspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Tekirdağspor ile Kızılcabölükspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-2 kazandı.

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Tekirdağspor 2 - Kızılcabölükspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Tekirdağspor ile Kızılcabölükspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-2 kazandı.

Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Yasin Öztop, Samet Önger, Emre Alan, Emre Kars, Ünal Avcı (69' Berk Akıncı), Rıza Çetiner, Nurullah Serbest (81' Mücahit Özkul), İbrahim Can Köse, Vedat Saygı, Muhammed Oğuzhan Ceylan (59' Aykut Çakay)

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Gökhan Özer, Mustafa Altun, Taygun Vurgun, Samet Dağlı (59' Melih Vardar), İlyas Ural, Ali Helvacı (89' Serkan Özen)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Enes Kanpara, Rahman Kalyoncu, Burak Celep, Sait Tuzcu

Goller: DK 19: Ünal Avcı (Tekirdağspor), DK 42: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 53: Ünal Avcı (Tekirdağspor), DK 61: Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), DK 79: Melih Vardar (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), DK 41: İlyas Ural (Kızılcabölükspor), DK 73: Yasin Öztop (Tekirdağspor)

Kırmızı Kart: DK 89: Samet Önger (Tekirdağspor)

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