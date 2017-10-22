Y.Altındağ Bel. 0 - Çatalca Spor 0
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Y.ALTINDAĞ BEL. 0 - ÇATALCA SPOR 0

Y.Altındağ Bel. 0 - Çatalca Spor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Çatalca Spor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Y.Altındağ Bel. 0 - Çatalca Spor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Çatalca Spor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Yalçın Eycan Kaya, Recep Yaşar (80' Emrah Sürücü), Ömer Fırat Çelik (85' Utku Doğan), Hüseyin Korkmaz, İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Ömer Çiçek (72' Cengiz Tunçer), Fatih Özaydın

Teknik Direktör: Celal Genç

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Serkan Urgancı (50' Okan Karabulut), Emre Özer, Eyüpcan Delibalta, Cengizhan Koç, Sadık Arda Yılmaztürk, Buğra Yetkin (32' Onur Berber), Sedat Debreli, Barış Dillioğlu, Ufuk Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Hakem: Osman Gökberk Kaygısız, Fatih Pazı, Görkem Kargıage, Murat Emre Koçyiğit

Sarı Kartlar: DK 25: Buğra Yetkin (Çatalca Spor), DK 45: Serkan Urgancı (Çatalca Spor), DK 56: Onur Berber (Çatalca Spor), DK 63: Okan Karabulut (Çatalca Spor), DK 71: Fatih Özaydın (Y.Altındağ Bel.)

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